Самое дорогое здание в мире - мечеть Аль-Харам
18:41, 05 августа 2016Мир
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Мечеть Аль-Харам. Фото:umma.ua
Согласно рейтингу портала Fly Abu Dhabi, самое дорогое здание в мире – мечеть Аль-Харам в Мекке, сообшает UMMA-inform.
Ее возведение обошлось в $100 млрд. Площадь мечети составляет 356 800 кв.м., и она вмещает до 900 тыс. верующих.
Аль-Харам с высоты птичьего полета. Фото: umma.ua
В планах властей Саудовской Аравии – возведение в Мекке комплекса для паломников на 10 000 гостиничных номеров с 70 ресторанами и несколькими посадочными площадками для вертолетов. Второе место в рейтинге занял комплекс высоток Абрадж аль-Бейт в Мекке. Его строительство обошлось в $15 млрд.
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