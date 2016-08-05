Согласно рейтингу портала Fly Abu Dhabi, самое дорогое здание в мире – мечеть Аль-Харам в Мекке, сообшает UMMA-inform.

Ее возведение обошлось в $100 млрд. Площадь мечети составляет 356 800 кв.м., и она вмещает до 900 тыс. верующих.

В планах властей Саудовской Аравии – возведение в Мекке комплекса для паломников на 10 000 гостиничных номеров с 70 ресторанами и несколькими посадочными площадками для вертолетов. Второе место в рейтинге занял комплекс высоток Абрадж аль-Бейт в Мекке. Его строительство обошлось в $15 млрд.