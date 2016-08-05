В столице Грузии прошла акция памяти жертв геноцида езидов

В центре Тбилиси прошла акция памяти жертв геноцида езидов 2014 года в Ираке, со стороны «Исламского государства».

Акция началась в езидском храме, где представители различных религиозных деноминаций Грузии вознесли совместную молитву о душах убиенных, сообщает Благовест-инфо. Вторая годовщина со дня этой трагедии была отмечена на проспекте Руставели фотовыставкой под открытым небом. На выставке были представлены кадры геноцида, снятые фоторепортёрами в те дни.

По окончании акции её участники зажгли свечи в память душ езидов, ставших жертвами геноцида.