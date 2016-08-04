В Японии пройдут "Десять дней за мир"

«Строительство мира начинается от нас самих», – этими словами начинается послание Епископской Конференции Японии по случаю поминания жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые произошли 6 и 9 августа 1945 года. Уже 35 лет подряд от 6 до 15 августа Японская Церковь проводит так называемые «Десять дней за мир», по сообщению портала «Католический обозреватель». Эта инициатива родилась как ответ на призыв святого Иоанна Павла II к примирению, с которым он обратился 25 февраля 1981 года, находясь именно в Хиросиме.

«Мы должны молиться за мир, научиться думать о мире и делать все необходимое для него», – читаем в послании, подписанном Архиепископом Нагасаки Джозефом Мицуаки Таками, который возглавляет Японскую Епископскую Конференцию. «В мире, – читаем в документе, – постоянно нависает угроза от событий, таких, как война в Сирии, фундаменталистский терроризм, вооруженные конфликты за контроль над ресурсами».

В этом контексте сочувствие иерархов направлено на многочисленных людей, «среди которых – дети и женщины»,которых убивают, они получают ранения, вынуждены бежать, «лишены нормальной жизни». Из этого вытекает призыв к молитве за то, чтобы «удалось достичь примирения» и чтобы «дух мира распространялся во всем мире».

Иерархи призывают не терять бдительности относительно изменений в законодательстве о национальной безопасности и предложений конституционных изменений, которые могут втянуть японский народ в спираль насилия. Речь идет о новом законе, что позволяет использование вооруженных сил Японии за границей, в то время как Конституция это запрещает. В этом контексте Японская Церковь вспоминает о христианское значение слова «мир», которое включает уважение к достоинству каждого жизнь и развитие взаимоотношений близости с Богом и с другими людьми».