Большинство храмов Латвии – лютеранские и католические

Согласно данным ежегодного отчета министерства юстиции Латвии, в 2015 году на территории Латвии во владении религиозных общин и организаций находилось 817 храмов и культовых зданий, что на 43 больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Благовест-инфо.

Больше всего храмов принадлежит Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви – 292 (на 3 больше, чем годом ранее), Римско-Католической Церкви Латвии – 232, Латвийской Православной Церкви - 60, староверам – 70, баптистам - 28, адвентистам Седьмого дня - 31.

Кроме того, еще 53 храма и культовых здания принадлежат пятидесятникам, 19 - церкви «Новое поколение», 21 - Армии спасения и 11 - методистам.