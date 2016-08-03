В Грузии отпразднуют 1000-летие храма Никорцминда

По случаю 1000-летия возведения храма Никорцминда 6-7 августа в горном регионе Рача (Грузия) состоится ряд юбилейных мероприятий, сообщает Благовест-инфо. Мероприятия посетит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

По словам священнослужителя Никорцминдской епархии игумена Дионисия Бордзикули, 1000-летний юбилей Никорцминда относится к 2014 году, однако в то время не нашлось средств для его ознаменования в подобающем масштабе.

«Когда епархиальную кафедру Никорцминда возглавил епископ Вахтанг (Липартелиани), было принято решение достойно отметить эту славную историческую дату. Запланированы мероприятия, которые продлятся в течение двух дней – 6 и 7 августа», - сказал игумен Дионисий.

В рамках программы 6 августа в 10.00 состоится открытие достраивающегося храма Иверской иконы Божией Матери в городе Амбролаури. В 14.00 в освящённый храм прибудет Патриарх Грузинский и проведёт там молебен. В тот же день в 18.00 в Доме культуры Амбролаури состоится выставка, посвящённая духовным лицам, чья деятельность была связана с Рачей.

«Состоится имеющая важное значение выставка с привлечением архивных материалов, в том числе хранящихся в Кутаисском музее. Откроет выставку Патриарх Грузинский. В программу вернисажа включена также презентация проекта строящегося монастыря и епископской резиденции», - отметил отец Дионисий.

7 августа в 10.00 Католикос-Патриарх Илия II совместно с членами Священного Синода ГПЦ совершит торжественную литургию в честь 1000-летия Никорцминда. На литургию прибудут премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и члены правительства.

На 14.00 запланировано освящение территории, предназначенной для строительства Никорцминдской епископской резиденции и монастырского комплекса, там же состоится презентация проекта развития региона Рача.

В 18.00 на специально оборудованной сцене начнётся концерт симфонического оркестра имени Евгения Микеладзе под управлением композитора и дирижёра Николоза Рачвели. В концерте примут участие вокалисты – уроженцы Рачи; ансамбль церковного пения кафедрального собора Самеба – Пресвятой Троицы, певица Нани Брегвадзе, недавно отметившая 80-летие, сопрано Анита Рачвелишвили, баритон Георгий Гагнидзе и другие известные исполнители.

«Это будет небывалое торжество. Подобного масштаба празднования Рача не помнит со времён приезда сюда классика грузинской литературы позапрошлого века Акакия Церетели, автора стихов бессмертной песни «Сулико», - сказал журналистам игумен Дионисий.

Собор Никорцминда представлен на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.