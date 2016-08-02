В Латвии три четверти жителей верят в Бога

В 2015 году латвийские религиозные общины и приходы насчитывали 1 514 702 верующих, что на 11 650 меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют последние данные министерства юстиции Латвии, сообщает Благовест-инфо.

В прошлом году лютеранские общины насчитывали 700 465 прихожан, что на 16 942 прихожанина меньше, чем в 2014 году.

В то же время число католиков увеличилось: если в 2014 году их насчитывалось 407 018, то в прошлом - уже 415 440.

В православных общинах и приходах насчитывалось 370 000 человек (как и несколькими годами ранее), в старообрядческих – 2 393. При этом в своем отчете Древлеправославная Поморская Церковь Латвии указала, что богослужения в храмах посещают 41 042 верующих. Это объяснятся тем, что в ДППЦЛ членом общины считается лишь прихожанин, имеющий права голоса на собраниях.

В 2015 году баптистские общины Латвии насчитывали в своих рядах 6 888 человек. По данным отчета минюста, в прошлом году зарегистрировано 3 935 адвентистов седьмого дня, 526 методистов, 284 иудеев, 337 мусульманин, 145 вайшнавов (кришнаитов), 3 187 пятидесятников, 3 000 членов церкви «Новое поколение», 3 175 христиан веры евангельской, 162 буддиста, 697 язычников (диевтуров), 972 мормона, 100 членов реформатских общин, 721 «свидетель Иеговы», 432 члена Армянской Апостольской Церкви, 220 членов «Автономной Православной Церкви», 264 члена Армии спасения, 21 индуист, 37 виссарионовцев и другие.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, на начало 2016 года в стране проживало 1 969 000 жителей.