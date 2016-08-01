В Грузии на политические взгляды 35% избирателей влияет священник

Согласно исследованию NDI, на политические взгляды 35% опрошенных, определившихся за кого голосовать, влияют политические взгляды прихода и священника, сообщает «Грузия-онлайн».

На вопрос: «Насколько значительное или незначительное влияние могут произвести на ваше решение на парламентских выборах следующие факторы?» среди сделавших свой выбор избирателей сформировался следующий ответ.

Политические взгляды близких важны для 45% опрошенных, незначительны – для 36%.

Политические взгляды прихода и священника являются важными для 35%, незначительными для 44%.

Политические взгляды популярных людей являются важными для 25% опрошенных.

Исследование проводилось Национально-демократическим Институтом США вместе с «CRRC-Грузия» в период с 8 июня по 6 июля на основании представительского отбора 4 113 прямых интервью.

Исследования NDI финансирует Агентство международного развития и сотрудничества Швеции, и осуществляет «CRRC-Грузия».