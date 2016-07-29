Сенсацией закончились археологические раскопки на всемирно известном Бельском городище

Сенсацией завершились нынешние археологические раскопки на всемирно известном Бельском городище, что в Котелевском районе. Там харьковские ученые нашли уникальное для левобережья Украины скифское золото, передает Лтава.

Город Гелон начали изучать ученые сто десять лет назад. За это время здесь работало немало различных экспедиций, но никому еще не удалось найти такое количество золотых украшений. Драгоценности просто сыпались с одного почти незаметного, невзрачного кургана на некрополе Скоробір.

Это произошло в последний день работы экспедиции – рассказывает ее руководитель Ирина Шрамко: «Мы ехали сюда на курган, а по телефону Станислав Анатольевич сказал что нашел золотую бляшку с изображением козлика. Я подумала что он шутит».

«Я никогда столько не находил золота я один раз нашел бляшку размером сантиметр на сантиметр, а здесь их несколько десятков», - рассказывает Станислав Задніков старший научный сотрудник музея археологии Харьковского национального университета им. Каразина.

Выносливые археологи настолько устали, что доставали золотые украшения лежа. Как и большинство курганов, этот был ограблен еще в скифские времена.