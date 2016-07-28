Молодые украинские художники покажут свои иконы в Австрии

В столице Австрии в начале августа представят выставку украинской иконографии. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Австрии. Открытие выставки запланировано на 4 августа в 19:00 час. в помещении украинской церкви Святой Варвары. Среди экспонатов представлены работы молодых украинских художников.Посетить выставку смогут все желающие.

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