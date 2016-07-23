Предполагаемое место райского сада внесли в список наследия ЮНЕСКО

Организация при ООН по вопросам образования, науки и культуры, внесла предполагаемое местоположение Эдемского сада в список Всемирного наследия человечества,- сообщает Христианский портал КИРИОС со ссылкой на invictory.

Заболоченная местность под названием Ахвар в южном Ираке, где, по мнению разных специалистов, мог находиться описанный в Библии Эдемский сад, является уникальной, одной из крупнейших в мире дельта-систем внутри чрезвычайно засушливой местности. Область между реками Тигр и Евфрат, которую называют еще Топи Месопотамии, является домом для различных диких животных и птиц, которые мигрируют сюда каждый год из Сибири.

Область делится на семь участков, три из которых - места археологических раскопок, четыре - водно-болотистые угодья. Площадь заболоченных участков когда-то достигала 9 000 кв. км. Но в 1990-е годы Саддам Хусейн принял решение осушить эту территорию, чтобы повстанцы не могли там прятаться, и площадь болота в результате сократилась до 760 кв. км. В настоящее время правительство Ирака ведет работы по восстановлению экологической системы Ахвар и надеется, что решение ЮНЕСКО будет способствовать ускорению рекреационных работ в регионе.

Археологические работы ведутся в районе раскопок шумерских городов Ур, Урук и Тель Эриду, которые процветали в Месопотамии между 4-м и 3-м тысячелетиями до нашей эры. Названия этих городов, а также наличие рек, упоминаемых в Библии, и заставляет людей говорить о том, что утраченный райский сад находился именно здесь. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Но решением ЮНЕСКО от 17 июля 2016 года эта территория теперь относится к Всемирному наследию человечества.