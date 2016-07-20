Католическая церковь рекламирует себя в кинотеатрах Нового Орлеана

Сотни людей сидят в кинотеатре, смотрят на большой экран и ждут фильма. Этим решила воспользоваться архиепархия Нового Орлеана, чтобы пригласить всех в свои святыни.

На большие экраны вышел 15-секундный ролик, в котором зрителям предлагают подумать о «дружбе, цели и служении поместной Церкви»,- сообщает Христианский портал КИРИОС со ссылкой на catholicby.

«Идея появилась после определения целей и приоритетов Архиепархиальним синодом. Мы пытаемся обратиться к людям, с которыми обычно не встречаемся, пригласить тех, кто может быть не знаком с Церковью или перестал ходить на Мессу», - говорит ответственная за внешние контакты архиепархии Сара Макдональд.

В свет вышли две версии роликов, каждая из которых заканчивается словами архиепископа Грегори М. Аймонда в кадре с группой молодых людей: «Поздравляем всех! Присоединяйтесь к нам! ».

Ролики будут показывать во всех крупных кинотеатрах центрального Нового Орлеана в течение 12 месяцев.

Возможно, что видеообращение будет идти перед фильмами, которые не связаны с Церковью, однако «наша задача как проповедников расширять хорошую новость Евангелия на весь мир», говорит Сара Макдональд.

«Будет хорошо, если изменится сердце хоть одного человека, который пришел на фильм, который мы с моральной точки зрения не поддерживаем», - отмечает она.