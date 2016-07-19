В прошлом году Католическую Церковь в Германии оставило 181 925 прихожан

Опубликованые Немецкой епископской конференцией данные свидетельствуют, что количество католиков в Германии продолжает резко сокращаться, сообщает Голос по-украински со ссылкой на американское католическое информационное агентство CNA.

Так в прошлом году Католическую Церковь в Германии оставило 181925 людей. Католическая Церковь продолжает оставаться крупнейшей религиозной организацией Германии, насчитывая 23,7 млн. верующих, что составляет 29% населения Германии.

В 2015 году 2685 людей в Германии стали католиками и 6474 – вернулись в Церковь.

Отмечается также резкое падение числа практикующих католиков, которые еженедельно посещают Службу Божью: за последние десять лет эта число упало с 18,6% на 10,4%. Шокирующими являются данные относительно частоты приступання к Таинству исповеди. Так недавнее исследование утвердило, что 54% католических священников и 91% пасторальных ассистентов в Германии исповедуются один раз в год, или меньше.

Несмотря на эти тревожные данные Глава епископской конференции Германии кардинал Райнхард Марк оценивает ситуацию как оптимистичную.