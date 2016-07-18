Британцы начнут проект по спасению росписей таинственной церкви в Эфиопии, которые датируют 1100 годом

Открыт проект по спасению древнейших настенных росписей таинственной церкви Йимрехане Кристос в Эфиопии.

Йимрехане Кристос является полноценным зданием, которое возведено на севере страны внутри пещеры в горах Ласта на высоте более 2,5 тысяч метров.

Самое интересное то, что попасть в эту таинственную церковь раньше можно было лишь на муле из города Лалибэла или же пешком по дороге, которая занимала целый день.

Внутри храма настолько темно, что фрески были найдены только в 1990‑х годах, а впервые мир смог узнать о нем в 2001-м. Кстати, росписи находящиеся там датируют примерно 1100 годом.

Проект реконструкции будет осуществлён при поддержке Фонда мировых памятников и лондонского Фонда наследия Эфиопии. Работы будут вести реставраторы Стивен Рикерби и Лиза Шекеди. По их словам, фрески находятся в «достаточно уязвимом и очень опасном состоянии».

По мнению Дэвида Филлипсона из Кембриджского университета и Жака Мерсье из Национального парижского научно-исследовательского центра, фрески находились в храме с момента его постройки. А фонд эфиопского наследия назвал их самыми древними настенными росписями в стране.

На фресках есть даже сцены из Нового Завета, но, к сожалению, сейчас из-за грязи очень сложно разобрать на них что-либо. Потолок церкви сделан из дерева и украшен 17 расписными медальонами с фигурами зверей и птиц. В частности, тут можно увидеть неведомого крылатого существа, слона, дракона и скорпиона.

Стоит отметить, что и раньше исследователи предпринимали попытки сохранить росписи, однако они не увенчались успехом. Так, в конце ХХ века фрески покрыли слоем лака, из-за чего сильно потемнели; помимо этого, лак еще и усилил отслаивание краски. Несколько лет назад при попытке снять пыль с изображений, используя кисть, горе-реставраторы стерли небольшие красочные фрагменты.

Новый проект должен стать первой в истории данного храма реставрацией, которая будет выполнена по современным стандартам. Для этого фонд американских послов по сохранению культурного наследия выделил для проекта $150 тысяч.

Для начала фрески будут тщательно исследованы под микроскопом, дальше последует инфракрасный и ультрафиолетовый анализ. Образцы краски проанализируют, дабы определить оригинальные пигменты и более поздние материалы. В храме также будут установлены специальные контрольные датчики, которые зафиксируют изменения уровня влажности и температуры.

Церковь была названа в честь царя из династии Загве Йимрехане Кристоса, который правил с 1087 по 1127 год. Пока неизвестно была она построена вскоре после смерти царя или же в период его правления. Если углубиться в пещеру, то можно увидеть, что за храмом покоятся кости нескольких тысяч паломников, которые прибыли сюда из Сирии, Палестины и Египта, чтобы умереть именно здесь.

Множество отшельников и священников до сих пор живут в окрестностях пещеры. Церковь Йимрехане Кристос является выдающимся образцом архитектуры периода после Аксумского царства. Ее длина составляет 13 м, а высота 8 м. А построили храм из оштукатуренного иерусалимского камня и перемежающихся слоев египетского дерева, поэтому стены здесь имеют полосатый вид.

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