В Беларуси можно выбирать альтернативную службу по религиозным убеждениям

В Беларуси вступил в силу Закон РБ «Об альтернативной службе». Основанием для замены срочной воинской службы на альтернативную могут быть религиозные убеждения призывника, при которых принятие военной присяги, ношение, применение оружия невозможны, сообщает Вечерний Брест.

Помощь «альтернативщиков» станет незаменимой в домах престарелых, интернатах, хосписах - там, где из-за маленьких зарплат и тяжелых условий труда постоянно наблюдается дефицит обслуживающего персонала. Такая практика существует в Западной Европе.