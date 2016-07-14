В Греции в память об Аристотеле собрались философы со всего мира

В Афинах открылся Всемирный конгресс философов, посвященный трудам великого философа, основоположника формальной логики Аристотеля.

В этом году исполняется 2400 лет со дня рождения Аристотеля, и форум является одним из мероприятий юбилейной программы. Завершится конгресс 15 июля.

«Число участников превысило 550 делегатов. На конференцию в этом году приехало много ученых из Китая, России и Ирана, из западных стран - из Европы и Соединенных Штатов. Очень много делегатов из России», - сообщила пресс-секретарь конгресса Элени Бабалюта.

По мнению организаторов, научное наследие древнегреческого мыслителя актуально и сегодня. Среди докладов - такие темы, как «Аристотель и сегодняшняя Европа», «Аристотелевская теория добродетели и особенности в эпоху глобализации», «Почему демократия? Ответ Аристотеля и отличия от современной точки зрения».

Философам устроили символическую встречу на Древней афинской агоре, давшей истории уникальный опыт прямой демократии. В четверг заседание пройдет в Ликее Аристотеля, сообщает NEWS.ru.com.

«Конгресс пройдет в Афинах, где Аристотель жил на протяжении большей части своей жизни, учился и преподавал в Академии Платона, основал Ликей и преподавал там. Недавно в Ликее были проведены археологические раскопки и исследования. Ликей и является центром форума», - сказала пресс-секретарь.

«Конгресс призван, помимо всего прочего, исследовать и подчеркнуть важность философской мысли Аристотеля о публичной сфере, изучить общие вопросы, которые влияют на человечество в целом», - сказала Бабалюта.

По оценке организаторов, как и 23-й Всемирный конгресс философии, собравший в Афинах в августе 2013 года 4,5 тысячи участников, нынешний форум станет важным мероприятием мирового значения.

Для участников подготовлена и большая культурная программа - в афинском Дворце музыки открылись художественные выставки « Защищая Аристотеля» и «Древние просители - Современные беженцы», прошло театрализованное музыкальное представление «Ангел мудрости», в античном театре Одеон Герода Аттического устроили концерт.

Форум проходит под эгидой президента Греции.

Как уже сообщалось, в мае этого года стало известно, что греческим ученым спустя 20 лет после начала раскопок удалось установить подлинность найденной ранее могилы Аристотеля. О своем открытии они объявили во время конференции «Аристотель - 2400 лет», которая прошла в Салониках, передает местная телерадиокомпания ERT.

Уточняется, что могила Аристотеля была обнаружена еще в 1996 году во время раскопок на родине мыслителя в древнем Стагире (сейчас поселок Олимпиада на полуострове Халкидики). Однако тогда высказывались лишь предположения о ее принадлежности.

Теперь же греческий археолог Костас Сисманидис в ходе конференции объявил о том, что у ученых появились новые данные и веские доказательства того, что это могила именно Аристотеля.

«Мы нашли могилу, нашли алтарь, который упоминался в древних писаниях. Путь, который ведет к захоронению, находится недалеко от древнего города Агора», - заявил он.

Аристотель родился в Стагире в 384 году до нашей эры. Он стал первым мыслителем, который создал всестороннюю систему философии. Его учение, в том числе, оказало существенное влияние на христианское богословие.

blagovest-info.ru