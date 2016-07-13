Сенсационное открытие: Ноев ковчег имел форму пирамиды

Появились новые данные о том, что Ноев ковчег был построен в форме пирамиды, а не судна – по утверждению ученых, продолжающих исследовать знаменитые свитки Мертвого моря, сообщает sedmitza.ru со ссылкой на сайт Worldreligionnews.

Свитки Мертвого моря, которые представляют собой подборку из 981 текста высочайшей религиозной и исторической ценности, были обнаружены в период с 1946 по 1956 год в одиннадцати пещерах в пустынной местности близ Мертвого моря. Первые рукописи нашли кочевники-бедуины, а затем уже в дело вступила экспедиция археологов, которая и завершила поиски. В свитках содержится масса удивительных и противоречивых сведений по периоду раннего христианства, и в том числе история Ноя, его ковчега и великого легендарного наводнения. Поскольку большая часть свитков оказалась в ужасном состоянии, израильская Служба древностей тщательно консервирует их и изучает в специальной лаборатории, переводя изображения в цифровую форму, чтобы извлечь из надписей максимум сведений.

Исследователи из «Лаборатории Леона Леви по цифровой обработке свитков Мертвого моря», использующие специально сконструированные камеры, уже отсканировали десятки тысяч обрывков свитков. Ученые используют новейшие технологии фотографирования каждого обрывка с высоким разрешением. Таким путем им удается постепенно расшифровывать буквы и складывать их в слова, которые иначе совершенно невозможно прочесть.

На основе новых расшифровок, исследователи на днях уверенно заявили, что Ноев ковчег имел форму пирамиды, а не судна. Большинство текстов в свитках Мертвого моря написаны на иврите, некоторые на арамейском языке, которым говорил Иисус, и какая-то часть на греческом. Вскоре после начала проекта по изучению текстов, к нему подключились лингвисты из израильской Академии иврита, а доктор Алексей Юдицкий, один из ведущих исследователей, сосредоточился на расшифровке текстов Книги Бытия в свитках и, в частности, на истории Ноя. Группе ученых под его руководством удалось прочитать ряд слов, и в том числе «высота ковчега» и «нейесефет», что означает «собирание». После расшифровки текста, доктор Юдицкий пришел к заключению о пирамидальной форме ковчега. Его владельцы находились в узкой остроконечной вершине сооружения, а нижняя часть ковчега была очень широкой.

В Ветхом Завете Ноев ковчег описывается как прямоугольное сооружение с прямыми сторонами, причем оно не имело ни киля, ни шпангоутов, ни трюма. По словам историков, «ковчег» на иврите означает «ящик» или «вместилище». Ноев ковчег всегда был загадочен для историков и экспертов, поскольку ни одно из описаний, приводимых в древних литературных источниках, не выдерживает критики с точки зрения законов кораблестроения. Если всерьез рассматривать упомянутые в них схемы, приходится признать, что ни одна из конструкций ковчега не была сколько-нибудь пригодна для плавания по морю. А также следует помнить, что иудеи не имели опыта строительства морских судов, и среди них не было мореплавателей.