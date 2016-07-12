Папа Римский осенью встретится с религиозными лидерами Кавказа (укр.)

Папа Римський Франциск під час запланованого з 30 вересня до 2 жовтня візиту до Грузії і Азербайджану зустрінеться з лідерами християн, мусульман та юдеїв у цих країнах. Як повідомили у Ватикані, поїздка Кавказом спочатку була запланована як продовження недавнього візиту понтифіка до Вірменії, але її вирішили розділити, повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що після розмови з президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі папа Франциск зустрінеться з духовним лідером Грузинської православної церкви патріархом Іллею II, а також з ассирійською і халдейською католицькими громадами.

Папа проведе богослужіння на стадіоні імені Міхеїла Месхі у Тбілісі та відвідає 1 жовтня Свято-Троїцький собор.

У переважно мусульманському Азербайджані папа проведе месу для невеликої католицької громади і зустрінеться з головним імамом Аллахшукюром Пашазаде. Він також матиме бесіду з православним єпископом Баку і головою єврейської громади країни.

Наразі в Азербайджані є близько 15 тисяч євреїв, більшість з яких – гірські євреї. Вони є однією із трьох основних єврейських громад, які також включають єврейський субетнос ашкеназі і грузинських євреїв.

«Ми будемо раді вітати папу в Баку», – сказав Моше Беккер, представник Бакинської релігійної громади грузинських євреїв. «Ми, євреї, задоволені тим, як тут живемо. Ми захищені. У Азербайджані антисемітизму не існує», – додав він в інтерв’ю агенції Associated Press.

Під час своїх зустрічей з президентом і офіційними особами Азербайджану папа, як очікується, поговорить про загострення конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Після недавніх відвідин Вірменії понтифік заявив, що він хотів би закликати Азербайджан під час свого візиту знайти мирне вирішенняконфлікту.