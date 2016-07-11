Сцены из Ветхого Завета обнаружены на руинах античной синагоги

На раскопках синагоги времен Римской империи в Израиле археологи обнаружили два новых изображения Ноева Ковчега и разделение моря во время исхода евреев из Египта

Об этом сообщает День со ссылкой на National Geographic.

"Мне известно только о двух изображениях разделения моря в античных синагогах. Одно из них - фреска в сирийском городе Дура-Эвропос, другое, практически не сохранилось, - в Вади Хамам в Израиле", - рассказала руководитель раскопок Джоди Магнесс.

Изображения Ноева ковчега Магнесс тоже знают только два - в Джераше, на севере Иордании, и в Турции.

На мозаике можно разглядеть нескольких медведей с длинными когтями, леопарда, преследующего газель, пару длинноухих ослов, пару львов, а также овец, коз, страусов, верблюдов, слонов, змей и других животных, которые, согласно Библии, взошли на ковчег перед потопом.