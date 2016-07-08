В Швейцарии паранджа объявлена вне закона

Запрет на ношение в общественных местах паранджи, бурок, вуалей и никабов вступил в силу в швейцарском кантоне Тичино, сообщает MIGnews.

Решение о запрете ношения бурки набрало 65% голосов на региональном референдуме еще в 2013 году. Так как большинство населения преимущественно католики.

После принятого закона Нора Илли и Рашид Некказ – борцы за права мусульман, вышли в занк протеста на улицу в мусульманских нарядах. Они были задержаны сотрудниками полиции. Некказа оштрафовали на 180 евро, а Илли, которая приняла ислам в 19 лет и родом из Цюриха, получит штраф в размере до 7 700 евро.

В 2011 году Рашид Некказ создал фонд, который помогает женщинам во всем мире, которые приняли решение носить чадру или паранджу в тех местах и странах, где это не допускается.

Закон о запрете был одобрен местным правительством в ноябре после того как парламент страны постановил, что это не противоречит швейцарскому федеральному закону. Джорджио Гиринджели, который разработал проект закона, заявил, что закон отправит послание "исламистам", которые по его словам были в стране.

"Тех, кто хочет интегрироваться в страну, вне зависимости от их религии мы примем радушно, но тех, кто отказывается от наших ценностей и хочет создать параллельное общество основанное на религиозных законах и намерен превознести его над нашим обществом – мы такого не одобряем", - отметил Гиринджели.