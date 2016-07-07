В соборе Регенсбурга нашли приют 40 беженцев с Балкан

Около 40 беженцев из балканских стран заняли помещение собора в Регенсбурге. Подавляющая часть беженцев - ромы, которые чувствуют себя дискриминированными на Балканах. Они требуют предоставить им право остаться в Германии, поскольку не считают свои страны безопасными и не видят в них для себя будущего, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство KNA.

В управлении епархии подтвердили, что церковь не против пребывания беженцев в соборе, однако продолжается поиск альтернативных решений. Также в управлении призвали приносить гуманитарную помощь для беженцев.

В прошлом году Германия расширила список стран, которые считаются "безопасными", а это означает, что их граждане практически не имеют шансов на получение политического убежища в ФРГ. Среди таких стран - Косово, Албания и Черногория. Ранее в этот список внесли Сербию, Боснию и Герцеговину и Македонию. Такое решение должно позволить сосредоточиться на беженцах из стран, охваченных войной, таких как Сирия, Ирак и Афганистан.