В результате хакерской атаки на сайт знакомств были похищены данные 150 тысяч мусульман

Хакеры выложили в открытый доступ персональные данные более 150 тысяч пользователей сайта онлайн-знакомств Muslim Match.

В распоряжении взломщиков также оказались более 700 тысяч личных сообщений с сайта. В некоторых из них, среди прочего, обсуждаются проблемы многоженства, сообщает BBC.

После хакерской атаки на сайте появилось сообщение о том, что его администраторы работают над восстановлением ресурса и повышением уровня безопасности.

В открытом доступе оказались, в том числе имена и электронные адреса пользователей, их аккаунты в Skype, семейное положение и религиозные предпочтения.

На странице сайта в "Фейсбуке" отмечается, что ресурс предназначен для "одиноких, разведенных, овдовевших мусульман, которые объединяются для того, чтобы обменяться идеями и найти партнера для брака".

Большая часть пользователей, чьи данные были похищены, живут в США, Британии и Пакистане.

Работа сайта временно приостановлена. Как ожидается, он вновь заработает после окончания священного для мусульман месяца Рамадан.