Духовник Николь Кидман готов крестить ее ребенка, который родится от суррогатной матери

Актриса Николь Кидман отчаянно мечтает стать матерью.

"Каждый месяц я надеюсь, что забеременела, но этого не происходит", - сообщает Кидман. Выход Николь и Ки нашли в суррогатном материнстве, но его не одобряет духовный наставник Кидман, католический священник Эд Стейнер, сообщает Gazeta.ua.

После внезапной смерти любимого отца Энтони Кидмана в сентябре 2014 года, Николь нашла утешение в вере, и стала часто ходить в католическую церковь. Она рассказывала священнику и о своих мучениях в связи с невозможностью забеременеть, и про свое отчаянное желание иметь больше детей, и о возможном суррогатном материнстве. Однако католическая церковь достаточно консервативна, и духовный наставник сообщил ей, что ее религия не одобряет такого поступка.

"В наших традициях суррогатное материнство невозможно. Если женщина приходит ко мне за советом и говорит о своем желании или планах иметь ребенка таким образом, я вынужден буду разговаривать с ней о канонах нашей церкви. Мы можем только направлять, а человек сам решает, что ему делать", - сказал отец Эд Стейнер.

Старшая дочь Николь Сандей - единственный ребенок, которую Кидман родила сама, младшая дочь появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Священнослужитель также заявил, что если актриса и ее муж все же решатся согрешить и их ребенок родится от суррогатной матери, церковь с радостью примет ее.

"Этот ребенок также будет дитем Божьим, мы будем любить его и с радостью окрестим. У нас уже были пары, которые решились на суррогатное материнство, мы не отлучаем за это от церкви", - успокоил священник.