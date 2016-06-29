В Азербайджане обнаружен курган, которому 3 тысячи лет

Во время археологических раскопок в селе Дызахлы Габалинского района был обнаружен курган, возраст которого определяется в районе 3 тысяч лет.

Как сообщает бюро АПА, археологические раскопки велись под руководством члена-корреспондента НАНА, заведующего отделом античного периода археологии Института археологии и этнографии, доктора исторических наук, профессора Ильяса Бабаева. Удалось установить, что обнаруженная находка представляет собой курган, место погребения вождя племени, которое проживало на территории Габалы в 1000 году до нашей эры.

Погребальная камера кургана диаметром 35 метров была обнаружена под 4-метровым каменным слоем и 3-метровым слоем земли.

И.Бабаев отметил, что в 1971 году во время археологических раскопок на этой территории были найдены два маленьких кургана. Под ними был обнаружен большой клад. Ученые проанализировали находки, после чего пришли к выводу, что на территории Азербайджана 3000 лет назад чеканились монеты, а проживающие здесь народы торговали с другими странами. И.Бабаев сказал, что исследования на территории продолжатся, благодаря чему ученые надеются обнаружить новые факты, раскрывающие неизвестные страницы азербайджанской истории.

Отметим, недавно обнаруженный курган вождя племени будет изучен международной экспедицией в составе азербайджанских и корейских археологов.