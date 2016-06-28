Израильский спасатель случайно нашел глиняный светильник времен крестовых походов

Меир Амшик, работающий спасателем на пляже в Национальном парке Тель-Ашкелон, во время пробежки нашел глиняный светильник и передал его представителям Управления древностей Израиля, сообщает NEWSru.co.il.

По словам Меира, на бегу он заметил любопытный предмет внутри недавно обрушившегося участка прибрежной скалы. Этим предметом оказался полностью сохранившийся древний глиняный светильник. Спасатель забрал артефакт и показал своему отцу – директору спасательной станции в Тель-Ашкелоне, после чего светильник передали представителю Управления древностей.

Археолог из ашкелонского управления Саар Ганор говорит, что находка представляет собой масляный светильник XII века (начало Эпохи крестовых походов), который использовал кто-то из жителей Тель-Ашкелона.

Управление древностей призывает посетителей парка Тель-Ашкелон быть внимательными и, в случае обнаружения, передавать ценные находки археологам. При этом отмечается, что на территории данного парка можно найти артефакты, возраст которых достигает 4 тысяч лет.