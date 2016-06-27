Медаль с гербами Армянской Апостольской Церкви и Римско-католической церкви выпустили в Армении

Центральный банк Армении выпустил памятную медаль, посвященную визиту Его Святейшества Папы Римского Франциска в Армению с 24 по 26 июня текущего года, сообщают Аспекты со ссылкой на пресс-службу ЦБ

Согласно сообщению, визит проходит под девизом: «Посещение первой христианской страны»

«Армения первой в мире приняла в 301-м году христианство в качестве государственной религии. Это событие связано с именем Святого Григория Просветителя, которого почитает весь христианский мир», — отметили в пресс-службе.

На аверсе медали изображен монастырь Хор Вирап на фоне библейской горы Арарат с датой визита Папы Римского Франциска, а на реверсе вычеканена статуя Григория Просветителя, установленного на внешней нише храма Святого Петра в Ватикане, а также гербы Армянской Апостольской Церкви и Римско-католической церкви.