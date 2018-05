В США обнародовали список 74 организаций, способствующих разжиганию исламофобии

США. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и Центр по вопросам расы и гендера при Калифорнийском университете в Беркли (UCB) обнародовали список 74 организаций, способствующих разжиганию исламофобии в Соединенных Штатах.

Как передает Ислам для всех со ссылкой на The Guardian, подогревание ненависти к американским мусульманам и исламу стало многомиллионным бизнесом —так утверждают авторы опубликованного в понедельник доклада.

Прямой целью 33 групп, вошедших в представленный список, является «пропаганда предрассудков или ненависти по отношению к исламу и мусульманам».

Финансирование организаций, составляющих костяк этой системы, в том числе,таких как Abstraction Fund, Clarion Project, «Центр свободы Дэвида Горовица» (David Horowitz Freedom Center), «Ближневосточный форум» (Middle East Forum), «Американский центр правовых свобод» (American Freedom Law Center), «Центр политики безопасности» (Center for Security Policy), «Центр по изучению терроризма» (Investigative Project on Terrorism), проекты Jihad Watch и Act! for America, в период с 2008 по 2013 год составило почти 206 млн долларов, говорится в докладе.

Один из его авторов, директор департамента CAIR по мониторингу и борьбе с исламофобией Кори Сейлор (Corey Saylor), утверждает:

«Ненависть, которую финансируют и разжигают эти организации, имеет реальные последствия в виде нападений на мечети по всей стране и новых законов, дискриминирующих мусульман в Америке».

При этом, по его словам, вашингтонский «Центр политики безопасности» и Act! for America имеют наибольшее влияние, так как пытаются протолкнуть свою антимусульманскую риторику за рамки своей изначально маргинальной аудитории.

В докладе также приводятся названия антиисламских законопроектов, ставших законами в 10 штатах, а также упоминается о том, что в 2015 году было зафиксировано 78 инцидентов, связанных с атаками на мечети. Это наибольшее число атак на мечети за 6 лет, на протяжении которых CAIR ведет учет подобных инцидентов, сообщил Сейлор.