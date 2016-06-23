Туристы погасили пожар в швейцарской церкви святой водой

Двое бесстрашных посетителей осмелились пролить святую воду на пламя.

Несколько находчивых туристов заслужили похвалу швейцарской полиции во вторник, когда использовали святую воду, чтобы потушить пожар в историческом соборе Санкт-Галлен, сообщают Відомості.

Пожар вспыхнул в барочной исповедальне в соборе в начале дня, но ее потушили два «храбрых» посетителя, которые осмелились пролить святую воду на пламя.

Полиция считает, что пожар начался, когда свеча, установленная внутри исповедальни, подожгла занавес. Впоследствии пламя распространилось на деревянное сидение исповедальни.

Тем не менее, огонь все же нанес ущерб на сумму десять тысяч швейцарских франков, поскольку церковь является историческим объектом.

Сейчас полиция ищет свидетелей.

Собор и монастырь Святого Ґалла входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его знаменитая библиотека является сокровищницей средневековой мудрости.