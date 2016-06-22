IRC популяризирует религиозные достопримечательности в Армении и Карабахе

Мировое рейтинговое агентство в области культурного наследия International Ratings Center (IRC) продвигает два объекта культуры в Армении и один в Карабахе, сказал во вторник главный исполнительный директор IRC Александр Рабинович журналистам в Ереване, сообщает Новости-Армения.

Рейтинг территорий духовного наследия человечества («SHA – rating») предназначен для оценки качества функционирования территориального сообщества в деле сохранения, поддержки и воспроизводства предметов материальной культуры, архитектурных ансамблей, культурных памятников, составляющих духовное наследие всего человечества.

«Храм Михра в Гарни, монастырский комплекс Нораванк и монастырь Гандзасар внесены в нашу Красную книгу. Мы их продвигаем в плане туризма, инвестиций, восстановления», — сказал Рабинович.

Храм Михра в Гарни — языческий храм I в. н. э. в Армении, посвященный древнеармянско- му богу солнца, небесного света и справедливости Михру.

Нораванк – монастырский комплекс, построенный в XIII в. Монастырский комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя), часовню Сурб Григор (Святого Григория) со сводчатым залом и церковь Сурб Аствацацин (Святой Богоматери).

Гандзасар — выдающийся памятник армянской культуры, действующий монастырь Армянской апостольской церкви.

Получение рейтинга означает активную позицию органов власти территории (города, региона, страны) в деле мобилизации ресурсов и организации работы по сохранению и приумножению доставшихся территории от предыдущих поколений духовных богатств, комплексов и предметов материальной культуры, обеспечивающих преемственность культурной традиции.

Рейтинг территорий духовного наследия формируется под эгидой и на ценностных принципах ЮНЕСКО.