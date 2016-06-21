Парламент Канады легализовал эвтаназию

Парламент Канады принял закон, разрешающий активную эвтаназию, после того, как соответствующий законопроект одобрила его верхняя палата. Данная процедура может применяться к неизлечимо больным людям и тем, кто испытывает невыносимые страдания, исключительно с согласия самих пациентов. Канада пополнила список стран, где была легализована активная эвтаназия – добровольный уход из жизни при помощи специальных препаратов, сообщает Vice News.

В минувшую пятницу соответствующий законопроект был одобрен сенатом, а затем получил санкцию королевы Елизаветы II – конституционной главы Канады. По итогам голосования большинство парламентариев высказались за разрешение эвтаназии. Принятию данного закона предшествовали долгие споры между палатой общин и сенатом, касающиеся поправки, согласно которой, эвтаназия могла бы применяться к гражданам, испытывающим страдания, но при этом не смертельно больным. В итоге она так и не была принята.

Закон об эвтаназии будет распространяться только на граждан Канады и применяться лишь к тем пациентам, которые будут страдать смертельными заболеваниями или получат увечья, в любом случае, ведущие к смерти. Еще два обязательных условия для тех, кто захочет воспользоваться данным правом – достижение совершеннолетия и психическое здоровье. Стоит отметить, что, помимо всего прочего, новая правовая норма отменяет уголовное преследование врачей, которые проводят эвтаназию. Решение о легализации эвтаназии было принято год назад Верховным судом Канады.

Оно основывалось на том, что ее запрет является нарушением прав и свобод граждан, желающих умереть при содействии медиков. Исполнение судебного решения было отложено на один год, чтобы законодатели успели подготовить необходимую правовую базу. На данный момент эвтаназия разрешена в ряде европейских государств и в нескольких американских штатах. В большинстве стран, в том числе и в России медикам запрещается удовлетворять просьбу больного об ускорении его смерти в соответствии с законодательством.

Первой в мире страной, легализовавшей активную эвтаназию, стали в 2002 году Нидерланды. Затем медицинское содействие смерти неизлечимых тяжелобольных было легализовано в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии. В США эвтаназия легализована в четырех штатах. Также в ряде государств разрешена пассивная эвтаназия, при которой не оказывается медицинская помощь с целью ускорения наступления естественной смерти, прекращается борьба за жизнь пациента. В России эвтаназия законодательно запрещена.

sedmitza.ru