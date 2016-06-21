Индийский суд вынес приговоры участникам резни мусульман в Гуджарате

11 участников беспорядков на религиозной почве в индийском штате Гуджарат приговорены к пожизненному заключению — спустя 14 лет после кровавых событий.

Во время недельных погромов, признанных одним из самых вопиющих случаев насилия на религиозной почве в истории постколониальной Индии, были зарублены и сожжены заживо более тысячи мусульман, в том числе, женщин и детей.

В пятницу, 17 июня, индийский суд вынес приговоры в связи с массовым убийством мусульман в одном из кварталов Ахмадабада в 2002 году: помимо пожизненных приговоров 11 обвиняемым, 12 лиц были приговорены к 7 годам тюрьмы, другие получили 10-летние сроки.

Обвинение требовало смертной казни, указывая на то, что погибли невинные люди, отмечает Aljazeera.

Судья по делу охарактеризовал инцидент как «один из самых темных дней в истории гражданского общества» и призвал власти не идти навстречу возможным просьбам о смягчении наказания.

Ранее суд постановил, что резня в жилом комплексе Гулбарг, признанная одним из самых мрачных инцидентов, произошедших в ходе недели антимусульманских погромов, была незапланированным актом насилия, не связанным с каким-либо заговором против мусульман.

На комплекс Гулбарг, где пытались спрятаться несколько мусульманских семей, напала разъяренная толпа, желающая отомстить за смерть десятков индусов, погибших во время пожара в поезде.

Закия Джафри (Zakia Jafri), потерявшая во время резни мужа, считает приговоры слишком мягкими:

«После всего того ужаса, что они сделали с людьми, они получили такие легкие приговоры».

В связи с Гуджаратскими погромами уже были вынесены приговоры свыше 100 лицам, в том числе, одному из бывших министров штата за подстрекательство к убийствам.

Самого Нарендру Моди (Narendra Modi), который в ту пору был главным министром Гуджарата, нередко обвиняли в потворстве насилию, однако в 2012 году по результатам расследования, назначенного Верховным судом, он был признан невиновным.

Причиной погромов стала гибель 59 паломников-индусов феврале 2002 года в поезде, который якобы подожгли мусульмане, но позднее пожар был признан несчастным случаем.

islam.com.ua