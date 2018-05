Археологи обнаружили остатки неизвестного гигантского сооружения, спрятанные в центре знаменитой Петры

Спутниковые снимки знаменитой Петры, древнего арабского города в Иордании, помогли археологам неожиданно обнаружить храмовую площадь и развалины храма, спрятанные в центре этого мертвого семитского мегаполиса, говорится в статье, опубликованной в журналеBulletin of the American Schools of Oriental Research.

Город Петра, один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, был основан примерно в 4 веке до нашей эры представителями набатеев – одного из первых племен арабов, на базе чьей письменности в последствии сформировалась классическая арабская вязь. Петра была расположена на перекрестке важнейших торговых путей региона, благодаря чему она быстро стала столицей Набатейского царства и предметом соперничества "сверхдержав" того времени.

Развалины этого города, расположенного на территории современной Иордании, были построены по большей части в первом и втором веке нашей эры, во времена расцвета царства и его присоединения к Римской империи.

Эти памятники, как пишут Кристофер Тьютл (Christopher Tuttle) и Сара Парсак (Sara Parcak) из университета Алабамы и Центра зарубежных исследований США, считались хорошо изученными и никто не ожидал, что в них, как выяснилось, может прятаться огромный архитектурный памятник, который мы просто не замечали.

Изучая снимки, полученные спутниками WorldView-1 и WorldView-2, а также фотографии высокого разрешения с дронов, Тьютл и Парсак обнаружили в нескольких сотнях метров от центра древнего города ранее никем не обнаруженную прямоугольную структуру длиной и шириной в 56 и 49 метров.

На этой площади, в ее центре, находилось небольшое здание длиной и шириной примерно в 9 метров, чей вход был обращен к востоку и смотрел на лестницу, восходящую на эту платформу. Саму площадь окружали гигантские каменные ступени, обрамлявшие ее границы.

Как отмечают авторы статьи, ничего подобного раньше в Петре не находили, поэтому роль и функция данного сооружения остается пока что тайной. По мнению самих ученых, эта площадь и здание, скорее всего были храмом или каким-то общественным сооружением. Учитывая то, что так называемый "монастырь" Петры был расположен тоже на большой высоте, Тьютл и Парсак склоняются в сторону религиозной версии.

Данный монумент, по словам ученых, был построен жителями Петры гораздо раньше, чем другие сооружения города, примерно в 2-3 веке до нашей эры, практически сразу после основания города. Это позволяет говорить о том, что археологи нашли потенциально один из самых древних храмов арабов на Ближнем Востоке.

РИА Новости