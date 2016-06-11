Италия ввела уголовную ответственность за расизм и отрицание Холокоста

Правительство Италии утвердило законопроект о введении уголовной ответственности за разжигание расовой, этнической и религиозной ненависти, в том числе за отрицание массового уничтожения евреев германскими нацистами и их союзниками.

По информации агентства ANSA, нарушение этого закона карается лишением свободы на срок до шести лет, а также штрафом в размере до шести тысяч евро.

Президент Союза еврейских общин Италии Ренцо Гаттенья назвал это решение «историческим», отметив, новый закон послужит «фундаментальным инструментом в борьбе с профессиональными лжецами, сохраняя в то же время неотъемлемые принципы гражданского общества, такие как свобода мнений и научных исследований», сообщает sinagoga.kiev.ua.

В настоящее время законы, запрещающие публичное оправдание преступлений, совершенных нацистами, приняты в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, Румынии, Словении, Франции, Швейцарии, Канаде, Израиле, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Словакии.