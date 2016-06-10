Константинопольский Патриарх Варфоломей опубликовал обращение по случаю Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня. Документ опубликован на официальном сайте Константинопольского Патриархата.

«Теперь, более чем когда-либо, крайне важно уважать и защитить этот бесценный и неотъемлемый ресурс нашей планеты, который является уникальным источником питания и биологического разнообразия», — сказал Патриарх Варфоломей, которого за особое пристрастие к экологической проблематике журналисты окрестили «Зеленым Патриархом».

sedmitza.ru