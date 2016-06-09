В Мехико появилась собственная Сикстинская капелла

В течение двух лет мексиканские архитекторы, инженеры и художники ездили в Ватикан, чтобы затем с точностью воспроизвести каждую деталь капеллы и натуральную величину, сообщает РИА Новости.

Росписи Сикстинской капеллы, сделанные великими мастерами эпохи Возрождения, также воспроизведены с помощью фотографий.

На открытие копии Сикстинской капеллы в Мехико было получено благословение от Ватикана, а в церемонии принял участие апостольский нунций в Мексике Кристофер Пьер.

Мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил, что в течение трех лет копия капеллы будет путешествовать по различным штатам Мексики, чтобы с ней ознакомились как можно больше жителей страны.