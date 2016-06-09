В Мехико появилась собственная Сикстинская капелла
05:57, 09 июня 2016Мир
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Жителям Мехико теперь совсем не обязательно летать в Рим, чтобы увидеть в Ватикане знаменитую Сикстинскую капеллу: точная ее копия установлена в центре города рядом с памятником Революции.
Роспись Сикстинской капеллы. © Flickr/ Francisco Antunes
В течение двух лет мексиканские архитекторы, инженеры и художники ездили в Ватикан, чтобы затем с точностью воспроизвести каждую деталь капеллы и натуральную величину, сообщает РИА Новости.
Росписи Сикстинской капеллы, сделанные великими мастерами эпохи Возрождения, также воспроизведены с помощью фотографий.
На открытие копии Сикстинской капеллы в Мехико было получено благословение от Ватикана, а в церемонии принял участие апостольский нунций в Мексике Кристофер Пьер.
Мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил, что в течение трех лет копия капеллы будет путешествовать по различным штатам Мексики, чтобы с ней ознакомились как можно больше жителей страны.
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