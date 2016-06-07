Эрдоган превратил Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Как ответ на признание Германией Геноцида армян Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить в мечеть исторический памятник — Собор Святой Софии в Стамбуле.

«85 лет спустя и на 30 дней Рамазана Святая София в Стамбуле вновь превращается в мечеть: с 6 июня и до 7 июля государственный телеканал будет передавать в прямом эфире утреннюю молитву в Соборе»,- заявил Эрдоган, пишет Greekorbis.gr.

2 июня немецкий Бундестаг признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи и официально осудил эти действия. «Против» резолюции проголосовал лишь один депутат Бундестага, ещё один воздержался. Пункт повестки дня назывался: «В память Геноцида армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад». В резолюции указывается о признании правительством Германии своей части ответственности за исторические события, а также признания трагических событий 1915 года – депортации и убийства армян – Геноцидом.

Ранее депутат от Партии Справедливости и Развития Шамиль Таяр сделалзаписьв своем микроблоге Twitter : «Поскольку Германия поддалась на ложь о геноциде, о дружбе больше речи быть не может. Значит, настал черед Турции: Святая София должна вновь открыться для паломников».

Министерство иностранных дел Греции осудило как регрессивное и граничащее с фанатизмом решение властей Турции.

«Мы осуждаем как регрессивное объявление турецких властей о планах читать Коран в соборе Святой Софии в Стамбуле по случаю Рамадана», — говорится в заявлении МИД Греции.

«Настойчивые, граничащие с фанатизмом мусульманские обряды в памятнике всемирного культурного наследия непонятны и являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью. Кроме того, такие действия не совместимы с современными демократическими и светскими обществами», — добавил МИД, пишет РИА Новости.

Действия Эрдогана вызвали резкую реакцию в Греции. СМИ назвали «провокацией решение Турции превратить Святую Софию в мечеть».

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.