Делегаты международной конференции "Религии против терроризма" отреагировали на заявление госдепа США

На заявление госдепа США уже отреагировали делегаты международной конференции «Религии против терроризма», которая завершилась в Астане.

Старший советник партийной парламентской группы Великобритании, юрист Шейх Билял Кхан заявил, что предположения Государственного департамента Соединенных Штатов наверняка обоснованы.

И напомнил, что, судя по дебатам на конференции в столице Казахстана, мировое сообщество сегодня все же готово бороться не просто с террористами, а с искоренением причин глобального зла: нищетой, бедности, необразованностью, в том числе и религиозным невежеством людей в разных странах мира.

Шейх Билял Кхан, старший советник партийной парламентской группы Великобритании - Предположения Госдепа США весьма обоснованы. Они имеют почву, потому как Государственный департамент весьма серьезное и ответственное учреждение, данные наверняка основаны на разведке.

И здесь нельзя говорить конкретно о Европе. Терроризм, к сожалению, не имеет географии. Как только мы теряем свою бдительность, террористы используют любую возможность для атаки. Это может произойти где угодно.

khabar.kz