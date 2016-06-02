Священник облетит землю на воздушном шаре

Знаменитый священник-путешественник Федор Конюхов готовится облететь Землю на воздушном шаре с иконой и крестом, после чего намерен построить храм.

Своим полетом, который начнется и завершится в Австралии, отец Федор намерен превзойти рекорд американца Стива Фоссетта, первым в одиночку облетевшим Землю на воздушном шаре, а также поставить ряд новых мировых рекордов, передает РИА Новости.

Собой в полет, стартующим во второй половине июня 2016 года, священник возьмет икону архистратига Михаила из афонского монастыря Дохиар, а также крест с частицами тернового венца Спасителя и древа Креста Господня.

— После окончания перелета мы будем строить храм, и этот крест будет находиться в нем на престоле, — рассказал отец Федор 31 мая на пресс-конференции в Москве.

После полета священник-путешественник также собирается написать книгу о своей кругосветной экспедиции.

Что касается иконы, то до передачи священнику она побывала в Свято-Введенской Оптиной пустыни.