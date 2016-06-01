Крупнейшие мировые интернет-компании опубликовали новый этический кодекс

Крупнейшие мировые интернет-компании Facebook, Twitter, Microsoft и Youtube в совместной декларации с Еврокомиссией опубликовали новый этический кодекс, в рамках которого они обязались удалять большинство материалов с проявлениями ненависти в европейском сегменте интернета в течение 24 часов, сообщает newsru.co.il.

Сотрудничество корпораций с европейскими властями в данной сфере началось еще около года назад, и было существенно активизировано после террористических атак в Париже и Брюсселе.

По словам одного из авторов нового кодекса, еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителя и полового равенства Веры Юровой, социальные сети стали инструментом, который террористы используют для радикализации молодежи, а расисты – для распространения ненависти и насилия.

"Это соглашение – важный шаг к превращению интернет-пространства вместо свободы слова и демократии, в котором уважаются европейские ценности и законы", - подчеркнула Юрова.

Помимо удаления нарушающих соглашение материалов, интернет-компании будут сообщать пользователям, что использование материалов с выражениями ненависти запрещено, и поддерживать публикацию материалов, направленных против проявлений ненависти.