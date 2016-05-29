В Шотландии хотят крестить детей через Skype

В Шотландии детей планируют крестить через Skype. Таким образом, церковь хочет показать, что готова к вызовам современного общества, которое все больше использует новые технологии. А заодно рассчитывает сократить отток прихожан.

Учитывая значительное уменьшение количества прихожан, руководство шотландской церкви заявило о готовности к экспериментам в сфере электронной коммуникации с верующими. Среди услуг, которые уже в скором времени сможет предложить церковь, называется крещение ребенка в интерактивном режиме, например, через сервис Skype.

Подробнее такие планы будут обсуждаться высшим руководством шотландской церкви уже в ближайшее время, когда в Эдинбурге пройдут традиционные ежегодные сборы.

Авторы идеи утверждают, что реализация плана по интерактивному общению с прихожанами позволит привлечь внимание большего количества людей к вопросам и проблемам религиозного характера в долгосрочной перспективе. Кроме того, готовность к переменам и экспериментам должна показать, что шотландская церковь готова к любым вызовам со стороны современного общества и технологий.

Уточняется, что на такие шаги церковь может пойти из-за того, что в период с 2004-го до 2016 года количество ее прихожан уменьшилось на треть.

zib.com.ua