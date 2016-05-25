Путин прибудет на Афон на скоростном катере 28 мая

На Афоне готовятся к визиту Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина.

Портал vimaorthodoxias сообщает о том, что Путин прибудет в главный порт Святой Горы Дафни на скоростном катере 28 мая.

В административном центре Афона состоится торжественная встреча Владимира Путина. С приветственным словом выступит протоэпистат Святой Горы Афон Павел Лавриот.

Президент России направится в древнейшую русскую обитель на Афоне скит Успения Пресвятой Богородицы Ксилургу (Древодел).

Путин примет участие в торжествах в Свято-Пантелеимоновом монастыре, куда в пятницу прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви примет участие в богослужении, а также ознакомится с результатами реставрационных работ в русском монастыре святого Пантелеимона и Старом Руссике.

До приезда на Афон Владимир Путин в Афинах встретится с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и проведет переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в энергетике и транспортной сфере.

По материалам agionoros.ru