В храмах Северного Кипра разрешат православным совершать службы только раз в год

Во всех православных церквях на севере Кипра один раз в год будет разрешено проводить богослужения, за исключением монастырей св. апостолоса Андрея, св. апостолоса Варнавы и св. Маммы. Такое решение приняли власти северной части острова, сообщает издание Cyprus Mail.

В интервью турецкой кипрской газете Kibris "министр" Тахсин Эртугрулоглу сказал, что "это был вопрос ограничения церемоний вместо их запрещения".

Церкви Северного Кипра отныне будут в состоянии провести одно богослужение в год на Рождество, Пасху или в день престольного праздника.

По словам турецких властей, решение было принято, чтобы предотвратить "эксплуатацию этого права", так как имеют место постоянные запросы со стороны православных общин Кипра о проведении богослужений в дни престольных праздников храмов.

По словам чиновника, турецко-кипрская полиция "должна принимать меры для обеспечения каждой религиозной церемонии". Жесткая регламентация богослужений в православных храмах, таким образом, преподносится как мера, якобы призванная обеспечить безопасность церковных служб.

Между тем, общественные организации, выступающие за нормализацию отношений между обеими частями Кипра, подвергли критике решение властей северной части острова, отметив, что оно стало "серьезным ударом по конструктивному диалогу и по процессу восстановления отношений на Кипре". "Религиозные церемонии помогают возобновить старую дружбу между греками и турками киприотами", - отмечают сторонники диалога.

По материлам sedmitza.ru