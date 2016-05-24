В Ватикане после двух лет ремонтных работ открывается Этнологический музей

Вечером 24 мая в Ватиканских музеях после двух лет ремонтных работ будет вновь открыт Этнологический музей. Его посетители смогут совершить замечательное путешествие через века религиозных обычаев и культур, увидеть знаки дружбы далёких народов с престолом святого Петра, сообщает Радио Ватикана.

Первая открывшаяся выставка будет посвящена специальному каталогу уникальных экспонатов из Северной и Южной Америки. Один из кураторов новой выставки о. Никола Мапелли рассказал об этой инициативе перед микрофонами Ватиканского радио:

«По своей сути Этнологический музей - это ‘душа мира’: по крайней мере, нам хочется так думать, - отметил о. Мапелли. - Это место, где в течение многих столетий - по крайней мере с 1691 года - хранятся предметы, которые преподносились в дар Римским Папам. Все эти экспонаты рассказывают историю дружбы и диалога. Мы хотим продолжать страницы этой истории, потому что она свидетельствует о культуре и религиях. К нам приходят посетители со всего мира, и когда они видят, что в том же музее, где хранятся произведения Рафаэля и Микеланджело, находятся также рисунки австралийских аборигенов или резные статуи с острова Пасхи, это их действительно трогает: они чувствуют, что Папские музеи ценят не только искусство эпохи Возрождения Микеланджело и Рафаэля, но и всего мира».

Говоря о первой после двухлетнего перерыва выставке, посвящённой американским произведениям, о. Никола Мапелли отметил, что из более чем десяти тысяч экспонатов, которые изучались в течение пяти лет, для посетителей были отобраны двести. Таким образом, в новом 400-страничном каталоге будут представлены две сотни ватиканских музейных экспонатов, созданных на обширной территории от Аляски до Огненной Земли, в том числе предметы из доколумбовой коллекции.

Для создания нового каталога сотрудники Ватиканского этнологического музея ездили на американский континент и встречались с очень многими людьми: по словам о. Мапелли, это можно назвать «повторным возведением мостов». Музейные экспонаты, отметил священник, - это не просто произведения искусства, но прежде всего «культурные посланники», благодаря которым воссоздаются контакты с народами и потомками тех, кто преподносил эти дары Римским Папам.

Многие экспонаты имеют свои трогательные истории: например, уникальная маска с Огненной Земли, подаренная Папе Римскому почти 100 лет назад. Имеется фотография и имя человека, просившего миссионера привезти этот дар в Ватикан. О. Мапелли сказал, что им удалось разыскать деревню и даже найти дочь того человека, который подарил маску. Во время трогательной встречи с учёными Ватиканских музеев эта старушка подарила небольшую корзинку, которую своими руками сплела из прутьев. Теперь в музеях Римских Пап выставлены рядом оба экспоната: маска отца и плетёная корзина дочери. По словам учёного, Ватиканские музеи для их сотрудников - это понятие живое, они рассказывают истории людей и передают самые глубокие чувства.

Название новой экспозиции - «Америки»: это множественное число особым образом подчёркивает разнообразие этнических групп на двух материках. Все они отразили свои культурные особенности, духовность и во многих случаях свою личную встречу с христианством и собственную интерпретацию христианства, отметил о. Никола Мапелли:

«Например, канадские инуиты подарили Папе Иоанну Павлу II распятие, ставшее особым экспонатом Ватиканских музеев. При этом распятии находится символическое изображение медведя, потому что для коренных народов Северной Америки медведь - всесильное животное. Таким образом они хотели запечатлеть всемогущество и силу спасения».

В представленной коллекции Ватиканского этнологического музея есть также старинная обложка Миссала капеллана Христофора Колумба и многие другие ценности.

Руководитель музея отметил, что одна тем новой выставки - отношения человека с природой. Экспонаты с американских континентов выполнены в значительной части из органического материала; но прежде всего эти народы через своё художественное восприятие стремятся также выразить то особое равновесие, которое они пытаются сохранить между собой и окружающим миром. К сожалению, отметил о. Мапелли, «в наших путешествиях мы нередко были свидетелями нарушения этого баланса: мы встречались с группами коренных народов, которые были изгнаны со своих земель, и на их территориях разбивали большие плантации». Ватиканский этнологический музей, по словам священника, старается запечатлеть все эти истории, становясь голосом самых слабых и последних.