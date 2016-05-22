Папа Франциск встретился с Александром Лукашенко

21 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана

В официальном коммюнике Ватиканского Зала Печати сообщается, что в ходе дружественной беседы стороны отметили добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Республикой Беларусь.

На аудиенции обсуждались некоторые вопросы, представляющие общий интерес, в частности, касающиеся «жизни Церкви в Беларуси и мирного сосуществования между католическими и православными общинами в стране, а также между другими религиями».

Была подчёркнута роль города Минска - «места недавних переговоров, направленных на поиск мирных решений в регионе».

Папа Франциск подарил президенту Лукашенко памятный медальон, изображающий оливковое дерево, со словами:

«Возьмите его с собой в Минск, чтобы он стал городом мира».

После встречи со Святейшим Отцом белорусский президент встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.