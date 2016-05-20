Израильское министерство обороны расчистит от мин территорию вокруг места Крещения Иисуса Христа

Область Каср аль-Яхуд, простирающаяся вокруг западного берега реки Иордан,- место, которое, по традиции, идентифицируют как место Крещения Иисуса Христа, будет очищено от мин и артиллерийских снарядов, которые все еще лежат здесь, спустя пятьдесят лет после Шестидневной войны (5-10 июня 1967 г), сообщило информационное агентство Fides со ссылкой на израильскую прессу.

Территория, которую собираются очистить от мин, занимает приблизительно 100 гектаров. Она была практически недоступна с 1967 г.

Проект разминирования будет осуществлен под наблюдением израильского Министерства обороны в сотрудничестве с британской компанией Halo Trust, которая специализируется на устранении мин и невзорвавшихся артиллерийских снарядов. Разминирование должно быть завершено к концу 2016.

Область Каср аль-Яхуд расположена в нескольких километрах от города Иерихона, который находится на палестинских территориях, занятых Израилем в 1967 г., прямо на границе с Иорданией. Область включает древние церкви и монастыри. Регион до сих пор считали небезопасным из-за многочисленных мин. С 2011 г. Израиль сделал доступным единственный прямой маршрут к оборудованному для христианских богослужений и омовений месту на берегу реки Иордан. Доступ паломников к этому месту до сих пор был возможен лишь под наблюдением израильской армии, которая управляет этой областью.

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