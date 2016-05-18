Церковь Англии инвестирует в Google миллионы долларов

Церковь Англии инвестирует в компанию Google миллионы долларов, несмотря на обещания бороться с фирмами, которые обвиняются в неуплате налогов, сообщает британская газета Times.

Ежегодный отчет, опубликованный комиссионерами Церкви, показывает, что Alphabet Inc., которая владеет Google, входит в список "20 самых ценных компаний, в которые Церковь инвестирует средства", при этом их размер не указывается.

В 2001 году вложения Церкви в компанию Google достигли 22,5 миллиона долларов, однако компания была обвинена в неуплате налогов после того, как стало известно, что она заплатила только 74,6 миллиона налогов с прибыли от церкви в размере 24,4 миллиарда долларов, полученной в период с 2005 по 2013 год.

Церковь не стала придавать общественности факт ухода Google от налогов, хотя правила этики не позволяют ей иметь дело с организациями, замешанными в делах о неуплате налогов. Одна из трех уполномоченных комиссионеров Церкви Кэролайн Спелман (Caroline Spelman) сообщила, что церковь пытается прекратить финансирование любых компаний, замешанных в схемах по уходу от выплаты налогов.

Ранее сообщалось, что по оценкам международных неправительственных организаций, объем выведенных из Украины средств составляет 1,5-2 годовых ВВП.

РИА Новости Украина