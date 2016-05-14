Режиссер Эмир Кустурица награжден высшим орденом Сербской Православной Церкви

12 мая Патриарх Сербской Православной Церкви Ириней вручил в Мрконичах неподалеку от Требинье орден Святого Савы первой степени знаменитому режиссеру Эмиру Кустурице, как человеку, рассказавшему всему миру о сербском народе и православии, сообщает ruserbia.com.

Орден режиссеру был вручен в день святого Василия Острожского на родине этого православного святого.

После церемонии Кустурица заявил, что это признание «подтверждение того, что он провел свою жизнь, защищая сербскую идентичность, сохраняя сербские традиции и культуру и этот орден обязывает его оставаться на этом пути».

Кустурица подчеркнул, что это награда имеет для него особое значение, так как вручена «на святом месте, месте рождения Святого Василия Острожского, одного из величайших святых сербского народа».