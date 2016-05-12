Парламент Италии разрешил однополые браки

Палата депутатов Италии приняла законопроект, который приравнивает гетеросексуальные и гомосексуальные браки.

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на газету La Repubblika, законопроект об однополых браках поддержали 372 депутата, против его принятия проголосовал 51 парламентарий, еще 99 человек воздержались.

Перед законопроектом об однополых браках депутаты проголосовали о вотуме доверия правительству Маттео Ренци. Если бы парламент отклонил это предложение, то Кабинет министров ушел бы в отставку. За два года правительство более 50 раз вносило в парламент вотум о доверии, чтобы принять свои инициативы.

Законопроект о гражданских союзах разрешает заключать в Италии как гетеросексуальные, так и гомосексуальные браки. Закон наделяет супругов правом наследовать имущество, менять фамилию, получать пенсию покойного супруга. Кроме того, в экстренных медицинских случаях супруги имеют те же права, что и ближайшие родственники.

В феврале 2016 года законопроект об однополых браках поддержал Сенат Италии. При этом из текста документа исключили два пункта: о праве на усыновлении и необходимости давать клятву верности.