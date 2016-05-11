Фотограф нашел заброшенные храмы в разных уголках мира (фото)

В мире можно найти немало заброшенных святынь. Именно их поисками и занимается фотограф Матиас Хакер (Matthias Haker).

Этот мужчина специализируется на заброшенных святых местах. Он объехал половину мира для того, чтобы их отыскать.

Любопытно, что ему встречались не только старенькие, обветшалые церквушки, но и невероятно красивые, роскошные золотые часовни, рамы и заросшие синагоги.

Есть в них что-то таинственное и пугающее.

Именно это и привлекает Матиаса в заброшенных местах. Они являются свидетелями целых эпох.

Тысячи людей приходили в эти священные места для того, чтобы отметить самые счастливые моменты в своей жизни, а также найти поддержку Бога в трудные минуты.

Здесь молились и совершали обряды. Сейчас же люди оставили их на растерзание времени и природы.

Тем не менее, здесь по-прежнему очень красиво.

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