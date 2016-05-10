В Париже есть точная копия храма, построенного в Черкасской области (фото)
23:40, 10 мая 2016Мир
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Спасо-Преображенскую церковь в Мошнах проектировал итальянский архитектор Джорджо Торичелли.
Спасо-Преображенскую церковь в Мошнах проектировал итальянский архитектор Джорджо Торичелли.
«Патриоты Черкащины» в Facebook рассказали о церкви, которая выделяется среди других, информирует Zmi.ck.ua.
Церковь в селе Мошны Черкасской области построена в 1839 году, известным архитектором Джоржо Торичелли, который много строил в Одессе, но в совсем другом стиле. Заказчиками был граф Михаил Воронцов, именно поэтому эта церковь так напоминает Алупкинский дворец в Крыму.
Интересно, что Торичелли создал точную копию украинского храма во Франции, под Парижем.
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