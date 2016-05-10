В Париже есть точная копия храма, построенного в Черкасской области (фото)

Спасо-Преображенскую церковь в Мошнах проектировал итальянский архитектор Джорджо Торичелли.

«Патриоты Черкащины» в Facebook рассказали о церкви, которая выделяется среди других, информирует Zmi.ck.ua.

Церковь в селе Мошны Черкасской области построена в 1839 году, известным архитектором Джоржо Торичелли, который много строил в Одессе, но в совсем другом стиле. Заказчиками был граф Михаил Воронцов, именно поэтому эта церковь так напоминает Алупкинский дворец в Крыму.

Интересно, что Торичелли создал точную копию украинского храма во Франции, под Парижем.