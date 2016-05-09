Мэром Лондона впервые в истории стал мусульманин

7 мая в католическом Саутворкском соборе Лондона дал присягу первый в истории мэр мусульманского исповедания Садик Хан. На церемонии присутствовал кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстерский, сообщает Благовест-инфо.

Новый мэр принес присягу в ходе многоконфессиональной церемонии, на которой, в частности, присутствовал англиканский епископ Лондонский Ричард Чартрз, который сказал, что Хан пожелал провести эти мероприятия именно в Саутваркском соборе, «в сердце нашего города, среди лондонцев всех корней», чтобы показать его намерение представлять все религиозные общины столицы.

Саид Хан родился в 1970 в семье пакистанских мигрантов. Он был 4-м из 8-ми детей в семье. Изучал право, стал адвокатом по правам человека. В правительстве Гордона Брауна был министром по делам общин, а затем по делам транспорта. На выборах победил консерватора Зака Гольдшмита, получил 56,8 % голосов избирателей.